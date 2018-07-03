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emlakçı gayrimenkulü alıyor

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Arap emlakçı Türk gayrimenkulü alıyor
Yatırımlarını İstanbul'un ötesine taşıyan yatırımcıların gayrimenkulüne gösterdiği yoğun ilgi emlakçılıkta da hissedilmeye başlandı. Yılda 15 binin üzerinde konut projesinin yabancılara satıldığı Marmara Bölgesi'nde Arap yatırımcılar, maliyetleri düşürebilmek için arazi yatırımlarına yönelirken, hazır konutlar Arap emlakçılar tarafından satın alınıyor ve 'ya pazarlanıyor. Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Burçin Şahindur, "Araplara 2016'da yapılan konut satışı 7 bin civarında olurken, Arap emlakçıların sektöre girmesiyle 2017'de konut satışının 12 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Daha uyguna alabildikleri konutları kendi ülkelerine ve Ortadoğu'ya satıyor" dedi.
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Arap emlakçı Türk gayrimenkulü alıyor
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