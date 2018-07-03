Arap emlakçı Türk gayrimenkulü alıyor

Yatırımlarını İstanbul'un ötesine taşıyan Arap
yatırımcıların Türk
gayrimenkulüne gösterdiği yoğun ilgi emlakçılıkta da hissedilmeye başlandı. Yılda 15 binin üzerinde konut projesinin yabancılara satıldığı Marmara Bölgesi'nde Arap yatırımcılar, maliyetleri düşürebilmek için arazi yatırımlarına yönelirken, hazır konutlar Arap emlakçılar tarafından satın alınıyor ve Ortadoğu
'ya pazarlanıyor. Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Burçin Şahindur, "Araplara 2016'da yapılan konut satışı 7 bin civarında olurken, Arap emlakçıların sektöre girmesiyle 2017'de konut satışının 12 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Daha uyguna alabildikleri konutları kendi ülkelerine ve Ortadoğu'ya satıyor" dedi.