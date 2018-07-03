Devler tıbbi cihaz ihalesi için geldi

Dünyanın
bir defada yapılan en büyük tıbbi cihaz
ihalesine aralarında dünya devlerinin de bulunduğu 20 firma başvuru yaptı. İhalede en önemli şart yerlileşme oldu. KOBİ
'leri de üretim kapsamına katan ihaleyle yerliler ihya olacak. Sağlığın milli ve yerelleştirilmesi için 10 yıl alım garantisiyle yapılacak 10 milyar dolarlık yerli tıbbi cihaz üretim ihalesi 24 Temmuz'da gerçekleşecek. 10 YIL ALIM GARANTİLİ
Dünya devleri Philips ve General Elektric'in (GE) de olduğu 20 uluslararası firma ihalede yarışacak. Sağlık Bakanlığı
, 4 Temmuz'da gerçekleşecek ihale süreci için 20 günlük ek süre verdi. 10 yıl alım garantili ihale sonrasında cihazların 5 yıl içinde yüzde 50'sinin Türkiye
'de üretimini hedefliyor. Yan ürünlerle birlikte 10 milyar dolarlık ürün alımı yapılacak. Sağlık Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, tıbbi cihaz ihalesinin en önemli şartının yerelleşme olduğunu hatırlatarak, "Dijital röntgen ve monitör alanında yerli firmalarımız var. MR, ultrason ve tomografi cihazlarının ise yerli üretimle yerelleşmesini amaçlıyoruz. İhaleyi kazanan firma 25-30 yerli firma ve KOBİ'lerle konsorsiyum yapacak. Yerlilik oranları yüzde 80 oranlarına çıkacak" dedi. Gümüş, ihale sonuçlanmadan yerli firma temsilcileri davet ederek, görüşlerinin alınacağını belirterek, "Yerli firmalar sistemin dışında kalmayacak. Şu an yapamadığı yüksek teknolojili üretimi yapabilir hale gelecekler. İhaleye çıkılan 5 tıbbi cihazın 5'i de Türkiye'de üretilecek" diye konuştu. 350 MR, 538 Bilgisayarlı Tomografi, 7 bin 142 Ultrason Cihazı, 43 bin 372 Hastabaşı Monitör Cihazı, 3 bin 236 Dijital Radyografi Cihazı alınacak. YERLİLİK EN BÜYÜK AVANTAJ
İHALE kapsamında rekabette en büyük avantajı yerlilik sağlayacak. İhale şartnamesine göre,
Yerli firmaya en yüksek iş payını veren,
Rekabet koşullarını yerine getiren,
En fazla yerelleşme hedefini sağlayan
Yerelleşme taahhütlerini en erken veren firma ihalede en avantajlı olacak.