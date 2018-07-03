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maaşına son dakika Temmuz mı müjdesi! - En düşük emekli maaşı bin 683 TL olacak

maaşına gelen son dakika gelişmesine göre Temmuz mı bugün açıklanıyor. Milyonlarca kişi bugün gelecek haberi heyecan içinde bekliyor. Razaman bayramı ve Kurban bayramı ikramiyelerinden sonra bir sevindiren haber de Temmuz zammı oldu. Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu geliyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam miktarı yüzde 7.27 olarak tahmin ediliyor. Memur emeklilerine ise yüzde 6.77'lik bir zam geliyor. Bu zammın ardından en düşük Bağ-kur'lu bin 507, SSK emeklisi ise bin 683 TL maaş alacak.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 08:49
Emekli maaşına son dakika Temmuz zammı müjdesi! - En düşük emekli maaşı bin 683 TL olacak

Son dakika haber... 12.3 milyon nin beklediği müjdeli haber geldi. Merak edilen Temmuz mı bugün belli oluyor. Zam oranında belirleyici olan ise oranı. SSK ve Bağ-kur emeklilerin zam oranını enflasyon, memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede anlaşılan oran olan yüzde 3.5 üzerine ne kadar fark alacağını yine enflasyon gösterecek. Ocak Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-kur emeklileri 7.27 zam alacak. Memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 6.77 artacak.

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Emekli maaşına son dakika Temmuz zammı müjdesi! - En düşük emekli maaşı bin 683 TL olacak
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