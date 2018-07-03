Emekli maaşına son dakika Temmuz zammı müjdesi! - En düşük emekli maaşı bin 683 TL olacak

Son dakika haber... 12.3 milyon emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Merak edilen Temmuz zammı bugün belli oluyor. Zam oranında belirleyici olan ise enflasyon oranı. SSK ve Bağ-kur emeklilerin zam oranını enflasyon, memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede anlaşılan oran olan yüzde 3.5 üzerine ne kadar fark alacağını yine enflasyon gösterecek. Ocak Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-kur emeklileri 7.27 zam alacak. Memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 6.77 artacak.