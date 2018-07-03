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Fındıktan 10 ayda 1,6 milyar dolarlık gelir

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ının yüzde 70’ini elinde bulunduran , 2017-2018 sezonunun 10 aylık döneminde fındık ihracatından 1 milyar 604 milyon dolar gelir elde etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 14:30
Fındıktan 10 ayda 1,6 milyar dolarlık gelir

Karadeniz Fındık Mamulleri ve çıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, sezonunun 10 aylık döneminde standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 614 dolardan işlem gördü.

Buna göre 1 Eylül-30 Haziran döneminde 256 bin 593 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 604 milyon 247 bin 827 dolar gelir sağladı. İhracatın 190 bin 759,9 tonu ülkelerine yapılırken, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 18 bin 23,9 ton, deniz aşırı ülkelere 32 bin 19,3 ton ve diğer ülkelere ise 15 bin 789,9 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye geçen sezonun aynı döneminde 205 bin 111 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 662 milyon 931 bin 751 dolar kazandı.

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Fındıktan 10 ayda 1,6 milyar dolarlık gelir
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