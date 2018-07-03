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Hepsinin tercihi oldu! Sayıları 11 milyonu geçti...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan turizm istatistiklerine göre, yılın ilk 5 ayında 'ye gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 27 artarak 11 milyonu geçti.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 09:58
Hepsinin tercihi Türkiye oldu! Sayıları 11 milyonu geçti...

11 milyon turistin yüzde 30'undan fazlasını Rus, Alman ve İranlı turistler oluşturdu. Turistlerin kişi başına harcaması 2018 yılında 650 dolardan 780 dolara yükselirken, 'nin turizmden elde ettiği gelir 8 milyar doların üzerine çıktı.

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Hepsinin tercihi Türkiye oldu! Sayıları 11 milyonu geçti...
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