Hepsinin tercihi Türkiye oldu! Sayıları 11 milyonu geçti...

11 milyon turistin yüzde 30'undan fazlasını Rus, Alman ve İranlı turistler oluşturdu. Turistlerin kişi başına harcaması 2018 yılında 650 dolardan 780 dolara yükselirken, Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelir 8 milyar doların üzerine çıktı.