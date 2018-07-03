Hepsinin tercihi Türkiye oldu! Sayıları 11 milyonu geçti...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan turizm istatistiklerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 27 artarak 11 milyonu geçti.
Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:56Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 09:58
11 milyon turistin yüzde 30'undan fazlasını Rus, Alman ve İranlı turistler oluşturdu. Turistlerin kişi başına harcaması 2018 yılında 650 dolardan 780 dolara yükselirken, Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelir 8 milyar doların üzerine çıktı.