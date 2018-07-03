Milli Tren Projesi için alınacak mühendislere "70 puan" kriteri

TÜLOMSAŞ'ın, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili düzenlemeye tabii sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları belirlemek amacıyla yapılacak giriş sınavında bazı kriterler yeninden belirlendi. Söz konusu sınav, KPSS (B) sonuçlarına göre en az 70 puan alan adaylar arasında gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı bölümlerden oluşacak. Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmi Gazete, Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilecek.

Sınava kabul edilen adaylara yazılı ve elektronik ortamda bildirim yapılacak.