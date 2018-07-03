HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Milli Tren Projesi için alınacak mühendislere "70 puan" kriteri

Milli Tren Projesi için alınacak mühendislere "70 puan" kriteri

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde istihdam edilecek sözleşmeli mühendisleri belirlemek amacıyla yapılan giriş sınavında düzenlemeye gidildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:04
Milli Tren Projesi için alınacak mühendislere 70 puan kriteri

TÜLOMSAŞ'ın, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili düzenlemeye tabii sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları belirlemek amacıyla yapılacak giriş sınavında bazı kriterler yeninden belirlendi. Söz konusu sınav, (B) sonuçlarına göre en az 70 puan alan adaylar arasında gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı bölümlerden oluşacak. Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmi Gazete, Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilecek.

Sınava kabul edilen adaylara yazılı ve elektronik ortamda bildirim yapılacak.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Microsoft & AVCILAR BELEDİYESİ Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Tren Projesi için alınacak mühendislere "70 puan" kriteri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN