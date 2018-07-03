HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Şahdeniz 2’den gaz akmaya başladı

Şahdeniz 2’den gaz akmaya başladı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Şahdeniz 2’den gaz akmaya başladı
ŞAHDENIZ 2 doğalgaz projesi çerçevesinde 'ye ticari gaz teslimatının başladığı bildirildi. SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, projenin bölge için önemine işaret ederek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden ilk ticari gazın teslimatı, Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşıdır" değerlendirmesinde bulundu. BP'nin , ve Türkiye'den sorumlu Bölge Başkanı Gary Jones de 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz teslimatının yapılmasının bu büyük projenin önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Jones, şunları kaydetti: "Bu yüksek nitelikli projeleri hep birlikte başarıyla sunabileceğimizin bir göstergesidir."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Microsoft & AVCILAR BELEDİYESİ Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahdeniz 2’den gaz akmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN