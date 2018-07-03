Şahdeniz 2’den gaz akmaya başladı

ŞAHDENIZ 2 doğalgaz projesi çerçevesinde Türkiye
'ye ticari gaz teslimatının başladığı bildirildi. SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, projenin bölge için önemine işaret ederek, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden ilk ticari gazın teslimatı, Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşıdır" değerlendirmesinde bulundu. BP'nin Gürcistan
, Azerbaycan
ve Türkiye'den sorumlu Bölge Başkanı Gary Jones de 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz teslimatının yapılmasının bu büyük projenin önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Jones, şunları kaydetti: "Bu yüksek nitelikli projeleri hep birlikte başarıyla sunabileceğimizin bir göstergesidir."