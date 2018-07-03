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'nden dev hamle! Drone tehdidini "Kapan" durduracak...

Türk savunma sanayisi, saldırı amacıyla kullanılan "drone"ları etkisiz hale getirmek için yeni bir çözüm geliştirdi. Geleneksel güvenlik önlemleriyle tespit edilmeleri çok güç olan "drone"ların, tüm dünyada düşman unsurlar veya teröristler tarafından istihbarat veya saldırı amaçlı kullanımı yaygınlaşıyor.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:14
Savunma Sanayii'nden dev hamle! Drone tehdidini Kapan durduracak...

Meteksan Savunma, SDT ve Tamgör Elektronik, farklı alanlardaki uzmanlıklarını birleştirerek bu tür tehditlere karşı Kapan Drone Savar Sistemi'ni geliştirdi.Meteksan Savunma Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, Kapan Drone Savar Sistemi, radarı ve termal/gündüz kameralarıyla üstün drone tespit ve takip performansı sunuyor, RF karıştırıcı ve opsiyonel olarak sunulan lazer sistemiyle de drone imhasına olanak tanıyor. Kapan için değişik durum ve senaryolarda, drone tehditlerine karşı etkin bir çözüm oluşturmak üzere farklı sistemler, standart arayüzlerle ve ölçeklenebilir mimarilerde amaca uygun şekilde entegre edildi.

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Savunma Sanayii'nden dev hamle! Drone tehdidini "Kapan" durduracak...
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