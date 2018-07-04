1.5 milyarlık projeyi ‘mesa doları’yla satacak

Gayrimenkul sektöründe 50'nci yılını kutlayan ve bugüne kadar yaklaşık 98 bin konut üreten Mesa Mesken
, 1.5 milyar liralık projesiyle Bodrum
Demirbükü Koyu'na demir attı. Toplam 200 dönümlük arazide inşa edilen proje, 116 villa, rezidans bloku ve butik otelden oluşuyor. Satış fiyatı 650 bin ila 3 milyon 850 bin dolar arasında değişen bağımsız üniteler, sabitlenen dolar kuru ile satılıyor. Mesa Mesken Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu
, dolar kurunu 3.89 lira olarak sabitlediklerini belirtirken, bu sabit kura ise 'Mesa doları' adını verdiklerini söyledi. Mesa Bodrum Demirbükü projesinde ön satışta 30 bağımsız bölüm satışı yapıldığını anlatan Boysanoğlu, 40 bağımsız bölüm için de opsiyon bulunduğunu açıkladı. Boysanoğlu, "Bodrum projemize tahmin ettiğimizden daha büyük bir ilgi var. Mesa genelindeki projelerimiz arasında Beykoz, Yeşilyaka ve Bodrum yatırımlarımız öne çıkıyor. Projenin yatırım değeri 1.2 milyar iken, oluşacak değerin 1.5 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi. ANKARALI BODRUM'A TAŞINIYOR Ankara
merkezli bir gayrimenkul şirketi olduklarını söyleyen Boysanoğlu, projede yapılan satışların 3'te 1'inin Ankaralılara yapıldığını ifade etti. Yeşile 130 bin metrekare alan ayırdıklarını kaydeden Boysanoğlu, "Proje 3 farklı villa tipi, 6 farklı rezidans ünitesinden oluşuyor. 2+1'den 5+1'e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir oteli bulunuyor. Dairelerin büyüklükleri 118 ile 520 metrekare arasında değişiyor. Arazimizin eğimli olduğu için nedeniyle bahçe katları dahil tüm birimler deniz manzarasına sahip" diye konuştu. UZUN DÖNEM KİRALAMA FIRSATI
PROJEDE yer alacak otelin henüz inşasının başlamadığını anlatan Boysanoğlu, "25 odalı butik bir otel planlıyoruz. Uzun dönem kiralamaya uygun olacak. Buradan ev alanların yakınları geldiğinde uygun fiyata kalabilecekleri bir yer olsun istedik. Otelin işletmesini de biz yapacağız" diye konuştu. Projenin inşasına ocakta başladıklarını belirten Erhan Boysanoğlu, teslimatların Ağustos 2020'de gerçekleştirileceği bilgisini verdi ZEYTİN AĞAÇLARINI KORUMAYA ALDILAR
PROJE alanında yer alan ağaçların korunacağını vurgulayan Mert Boysanoğlu, proje inşasının ağaçlara göre yapıldığını anlattı. Boysanoğlu, "Proje alanındaki ağaçları tek tek numaralandırdık. 2 bin zeytin ağacını saksılayarak korumaya aldık. Bin 300 karaçam da aynı şekilde numaralandırılarak proje bittiğinde yeniden eski yerlerinde muhafaza edilecek" dedi. LÜKSÜN MERKEZİ
BODRUM, İstanbul
'da konut projesi geliştiren firmaların yeni gözdesi oldu. Gayrimenkul devlerinin ilgisini çeken Bodrum'un koylarında art arda lüks projeler yükseliyor.