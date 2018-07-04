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Böylesi görülmedi! Dağın tepesine kurulacak

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kurulacak yeterlikte düz yer olmayınca dağın tepesine organize sanayi bölgesi kurulması kararlaştırıldı. Kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’ni iş dünyasına tanıtmak amacıyla bir organizasyon düzenlendi. Vakfıkebir OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Şaban Bülbül,başvuruların alınmaya başladığını da vurgulayarak "14 firmamız yer tahsisi için müracaatlarını yapmıştır" dedi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 14:52
Böylesi görülmedi! Dağın tepesine Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

YAKLAŞIK 810 DÖNÜMLÜK ALANDA KURULACAK

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, TTSO adına Vakfıkebir OSB Müteşebbis heyetinde bulunan Şaban Bülbül'ün yanı sıra çok sayıda işadamıyla sanayi bölgesinin kurulacağı baliya bölgesine bir gezi düzenlendi. Ziyaret sırasında Vakfıkebir OSB ile ilgili bilgiler veren Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Yaklaşık olarak 810 dönümlük alanda kurulan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemize ait hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı, parselasyon planları, kamulaştırma çalışmaları ve sektörel çalışmaları tamamlandı.

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Böylesi görülmedi! Dağın tepesine Organize Sanayi Bölgesi kurulacak
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