E.C.A. klimada sessizlik vaat ediyor

ELGINKAN
Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın süredir ısıtma sistemleri sektöründe faaliyet gösteren E.C.A., duvar, kaset ve salon tipi klimalarıyla bu yaz da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. E.C.A. sağlıklı iklim çözümlerini; serinlik, sessizlik ve canlılık temalarıyla tüketicilere sunuyor. E.C.A.'nın A++ enerji verimli duvar tipi split klimaları Niobe ve Spylos, ofislerde ve evlerde, klimada sessizlik vaat ediyor. Niobe ve Spylos, yüksek kaliteli kompresör sayesinde düşük ses seviyesine sahip olma özelliği taşıyor. Niobe serisi klimalarda, süper uyumlu (supermatch) dış üniteler, farklı iç ünitelerle rahatça kullanılabiliyor. Kolay çıkarılabilir filtre yapısıyla, hijyene önem verenler de unutulmamış. Niobe ve Spylos serisi klimalar, mekânların en uzun noktalarına hava üfleyebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. R410A soğutucu gazı ve özel üfleme teknolojisiyle ortaya çıkan tasarımıyla, otomatik yatay salınım ve 3D hava akışı yaratabilme imkânını da mümkün kılıyor. Rahatça uyku moduna geçirilebilen, kendini temizleyebilen E.C.A. klima
ları, hassas anti karbon filtre ve gizli LED gösterge gibi özelliklere de sahip. Ticari alan kullanımlarına uygun olan kaset, kanallı ve salon tipi klimalarda sunulan yüksek verimli kompresör, inverter teknolojisi, dahili drenaj pompası, 6000 BTU/h'a kadar çıkan kapasite seçenekleri, haftalık zaman ayarı yapabilme ve merkezi kontrol sistemi teknolojik çözümler yaratıyor. E.C.A. klimalarda bulunan cep telefonu ile uzaktan kumanda özelliği ile tüketiciler klimalarını uzaktan kontrol ederken; evlerinin sıcaklığını dışardayken de kumanda edebilme ve istenilen sıcaklık değerlerine ayarlayabilme olanağından faydalanıyor. 7 ADIMDA DOĞRU KLİMA KULLANIMININ PÜF NOKTALARI
HAVALARIN ısınmasıyla birlikte artan klima talebi karşısında, tüketicilerin doğru klima kullanımında dikkatli olmaları gerekiyor. Tüketicilerin yüzde 80'i klimayı yanlış kullanıyor.
Klimalarda enerji tüketimi en az olan A+, A++ ve A+++ sınıfı klimalar tercih edilmeli.
Düşürdüğünüz her derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 artırır.
Klimanın üfleme hızını yüksek tutmayın.
Nemli günlerde nem alma modunda çalıştırın.
Çok sıcak günlerde perde ve kepenklerle güneş ısısını keserek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
On yıldan eski olan klimaları yenileyin.
İç ünitenin hava giriş çıkışının önünü kapatmayın.