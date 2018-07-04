En düşük memur maaşı 3.133 TL

Enflasyon
, döviz ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, haziranda beklentilerin üzerine yükselirken, hükümetin alım gücünü koruma noktasında hassas olduğu emekli ve memurların da zam oranları belli oldu. Yeni fiyat düzenlemeleriyle birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 149 liraya çıktı. OCAKTA % 5.69 ARTIŞ Maliye Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 artış yapıldığı belirtildi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5.69 artış yapıldığı belirtildi. Açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3.5 artış öngörüldüğü bildirildi. EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2.149 TL
Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK
ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9.17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir." EMEKLİYE YÜZDE 9.17 ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK
) açıkladığı enflasyon oranıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları bu yılın temmuz-aralık döneminde yüzde 9.17 artırılacak. SGK
tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanun gereği emekli gelir ve aylıklarının her yılın ocak ve temmuz aylarında geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK'in açıkladığı en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacağı anımsatıldı. TÜİK'in 2018 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranını yüzde 9.17 olarak açıkladığı belirtildi. MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI YÜZDE 8.65
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 2018/Temmuz- Aralık ödeme döneminde yüzde 9.17 artırılarak ödeneceğini belirtirken, "2018'de memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde yüzde 3.5 artırılması öngörüldü. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı temmuzaralık dönemi için yüzde 8.65 oranında artış yapılacak" açıklamasında bulundu. PROFESÖR MAAŞI 9 BİNİ GEÇTİ
Haziran ayı enflasyonunun ardından polis memurunun maaşı 4 bin 823 liraya, öğretmenin maaşı ise 4 bin 247 liraya yükseldi. profesör maaşı ise 9 bin liranın üstüne çıktı.