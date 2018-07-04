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Kadınlar hibeyle işinin patronu oldu

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Kadınlar hibeyle işinin patronu oldu
Hükümet, kadınların iş hayatında hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için tüm imkânları seferber ediyor. İş Kurumu'nun verdiği topluma kazandırma programları, girişimcilik eğitimleri, meslek kursları ve hibe destekleriyle binlerce kadın işinin patronu oldu. Kurumun girişimcilik kursuna katılarak oto yıkama sektörüne adım atan Emine Çetin, solucan işletmesi kuran Mükerrem Güleç, Facebook'ta binlerce müşteri edinen Pembe Panjur'u kuran Satı İçin gibi binlerce kadının başarısı hemcinslerine örnek olacak nitelikte.
kadınların zengin potansiyelini hayata geçirmek için gelecek beş yıllık dönem için de önemli bir vizyon ortaya koydu. Bu kapsamda "İş'te kadın güçlü Türkiye" sloganıyla desteklenen projeler bir bir yaşama geçiriliyor.
Yaklaşık 1.5 milyona yakın kadına mesleki nitelik ve beceri kazandırıldı, girişimcilik eğitimleriyle işlerini kurma desteği sağlandı. 'un el uzattığı, yöresel lezzetleriyle kendi işini kuran, ürettiği organik solucan gübresiyle tarımsal verimliliği artıran, baba mesleğiyle engelleri aşan birbirinden başarılı işlere imza atıyor.
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Kadınlar hibeyle işinin patronu oldu
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