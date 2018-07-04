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Kapaklı'ya 'rüzgar gülü santrali'

'ın Kapaklı ilçesine belediye tarafından rüzgar gülü santrali yapılıyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:18
Kapaklı'ya 'rüzgar gülü enerji santrali'

Kapaklı'nın Karlı Mahallesi'ne belediye tarafından yaptırılan 1000 KW gücünde rüzgar gülü santralinin yapımı sürüyor. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, "Karlı mahallemizde 770 parselde 1000 KW gücünde rüzgar gülü enerji santralimizin yapımına başladık.

"EN KISA SÜREDE YAPIMINI TAMAMLAYACAĞIZ"

En kısa sürede yapımını tamamlayarak ürettiğimiz enerjiyi şehir şebekemize vereceğiz. Rüzgar ve güneş enerji santralleri ile belediyemizin ve ilçemizin enerji ihtiyacına katkı sağlayarak, daha temiz ve çevreci bir anlayışla hizmetlerimize ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışacağız daha yapacak çok işimiz var" dedi.

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Kapaklı'ya 'rüzgar gülü enerji santrali'
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