HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik 'de yayımlandı!

İşletmelerin vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:32
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, " Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOBİ VASFI KAYBEDİLSE BİLE KAZANILMIŞ HAK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için mart ayı sonu esas alınacak. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak.

Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte yeni maaşlar...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Microsoft & AVCILAR BELEDİYESİ Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN