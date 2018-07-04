MELCloud teknolojisi hayatı kolaylaştırıyor

Yaz sezonuna girdiğimiz bu dönemde, mekana uygun doğru klima nasıl seçilmeli, enerji tasarrufu için hangi teknolojiye sahip klimalar tercih edilmeli, klima bakımında nelere dikkat edilmeli gibi konular da ön plana çıktı. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri
Ürün Müdürü Caner Güçer, doğru klima seçimi ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. MEKANA UYGUN KLIMA KAPASITESI DOĞRU BELIRLENMELI:
Mekanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi, klima seçiminde dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Klimanın yüksek kapasiteye sahip olması o klimanın doğru klima olduğunu göstermiyor. Klimanın kullanılacağı mekandaki insan sayısı, mekanın ısı kayıp kazançları, bina yönü, yalıtım durumu gibi pek çok faktöre dikkat edilerek seçim yapılması avantaj sağlıyor. Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor. KEŞIF, MONTAJ VE BAKIM UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI:
Klimanın kullanım ömrü boyunca sorunsuz performans sergileyebilmesi ve yüksek konfor sunabilmesi için mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasite ve tipte bir klimanın belirlenmesi, doğru yere montajının yapılması ve zaman içerisinde düzenli bakımının uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri tarafından geliştirilerek sektörde öncü olarak uygulanan teknolojik ve deneyimsel keşif hizmeti Keşfetteam, güncellenmiş yazılımıyla klima almak isteyen ve profesyonel destek arayanların yardımına bu noktada koşuyor. Uzman Keşfetteam ekipleri, en son teknoloji ekipmanlarla termal görüntüleme yaparak ortamdaki yalıtım sorunlarını, ısı köprülerini, dış duvarlardaki ve kapılardaki ısı kaçak noktalarını tespit ediyor. Profesyonel ekipler klima tipi, kapasitesi ve montaj yeri olarak mekana en uygun alternatifleri belirleyerek kullanıcıları tam verim alabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda yönlendiriyor. Seçilen klima için ideal yeri tespit eden Keşfetteam ekipleri, "Artırılmış Gerçeklik" (Augmented Reality) sayesinde, ürünün mekan içerisinde montaj sonrası nasıl duracağını gösterebiliyor. ENERJI VERIMLILIĞI YÜKSEK ILERI TEKNOLOJI KLIMALAR TERCIH EDILMELI:
Günümüzde akıllı yapay zekadan yalın program ve kontrol teknolojilerine birçok destek fonksiyon, tercihlerini şekillendirmek için kullanıcılara sunuluyor. Bu fonksiyonlara sahip klimalar enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, programlama yapabildiğiniz bir zamanlayıcı bile klimanın sadece ihtiyaç duyulan zamanlarda çalışmasını sağlayarak yüksek tasarrufa imkan tanıyor. Gelişmiş sensörlerle vücut sıcaklığı algılanarak bölgesel iklimlendirme gerçekleştirilebiliyor. Bu teknolojiler kullanılmadan standart testlerde elde edilen sonuçlara göre; soğutma çalışmasında sıradan A++ sınıfı bir cihaza göre A+++ enerji sınıfı bir cihaz yaklaşık yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip. Üzerine bir de bu yeni teknolojiler eklendiğinde verim farkı çok daha açılabiliyor. Isıtma ve soğutmada A+++ enerji sınıfına ulaşan yeni nesil klimalar sunan Mitsubishi Electric, uzaktan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan MELCloud teknolojisiyle
hayatı kolaylaştırıyor. MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak, sıcaklık ayarını, çalışma modunu ve fan açısını değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek, cihazların tüketimini görmek veya bir arıza anında otomatik haberdar olmak gibi farklı işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Klimanın çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek mümkün olduğu için evden çıktıktan sonra akıllara takılan "Klimayı kapattım mı?" endişesine son veren MELCloud, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaların kolaylıkla yönetilmesine imkan tanıyor. GELIŞMIŞ FILTRE SISTEMLERI SAĞLIK IÇIN ÖNEMLI:
Sağlıklı mekanların olmazsa olmazı temiz hava konusunda klimaların önemli bir rolü bulunuyor. Bakteri, virüs, toz ve alerjenlerden uzak bir mekan için yeni teknolojilerle geliştirilmiş filtreler avantaj sağlıyor. Nano teknoloji kullanılarak yüzey alanı geliştirilen statik filtrelerin yanı sıra elektronik filtreler de artık klimaların filtreleme özelliklerini hava temizleme cihazlarıyla eş hale getiriyor.