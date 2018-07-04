Reel sektörün döviz açığı nisanda azaldı

FINANSAL kesim dışındaki firmaların net döviz
açığı, nisanda bir önceki aya göre 1 milyar 458 milyon dolar azalarak 220 milyar 970 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, marta göre varlıklar 3 milyar 446 milyon dolar, yükümlülükler 1 milyar 988 milyon dolar arttı. Nisan 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2018'e göre 218 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 707 milyon dolar artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 1 milyar 428 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 488 milyon dolar arttı. Kısa vadeli varlıklar 96 milyar 256 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 4.5 milyar dolar artarak 6 milyar doları geçti.