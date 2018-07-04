Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu rekoru

Hizmete girdiği 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
'nda bir günde geçen yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 2 Temmuz Pazartesi günü 710 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanından 113 bin 744 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam havalimanının bugüne kadarki en yüksek günlük yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.
2 Temmuz günü 75 bin 157 yolcu iç hatlarda, 38 bin 587 yolcu ise dış hatları kullandı. Geçen yıl 31 milyon 316 bin yolcunun geçiş yaptığı havalimanında bu yılın ilk 5 ayında kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla toplam 13 milyon 398 bin 563 olarak gerçekleşti. HAVADA BIR REKOR DAHA
1 Temmuz 2018'de, Türkiye hava sahasında ise bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, rekor haberini Twitter hesabından paylaştı. Ocak, "1 Temmuz 2018'de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı" ifadelerini kullandı ve bu başarıda emeği geçen ekibe Twitter üzerinden teşekkür etti.