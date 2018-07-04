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Son dakika haber: tarihi belli oldu mu? Bedelli Askerlik yaşı ve ücreti ne kadar olacak...

Son dakika haber: konusu uzunca bir süredir Türkiye gündemini meşgul ediyor, Milyonlarca genç merakla yetkililerden gelecek bedelli askerlik son dakika bilgilerini bekliyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve daha da sık konuşulmaya ve dile getirilmeye başlanan bedelli askerlik ile ilgili yaş ve ücret konusunu ilgili gençler sıkıca takip ediyor. Ankara'da bedelli askerlik Meclis'in açılışından sonra yani 1 Ekim 2018'den itibaren netleşecek deniliyor. Bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberlerini bekleyen milyonlarca vatandaş ve genç hem, 2018 bedelli askerlik ücreti? Bedelli askerlik tarihleri? Bedelli askerlikte yaş ve sınır? ne kadar olacak diye kendilerine sorarken, hükümetten de bu konuda net yanıtlar bekliyor. Biz de bedelli askerlik ile ilgili merak edilenleri sizler için bu haberimizde derledik... İşte bedelli askerlik hakkında merak edilen tüm sorular ve detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:30
Son dakika haber: Bedelli Askerlik tarihi belli oldu mu? Bedelli Askerlik yaşı ve ücreti ne kadar olacak...

Son dakika haber: tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik yaşı ve ücreti ne kadar olacak... İşte milyonlarca vatandaş ve genç yetkililerden gelecek bu son dakika bilgilerini merak ediyor. Bedelli askerlik konusu 24 Haziran seçimleri öncesi sıkça konuşulmaya başlanmıştı... Seçimden sorna netleşmeye başlayan bedelli askerlik ile ilgili vatandaşlar gelecek son dakika haberlerini bekliyor. Ankara kulislerindeki haberleri ilgiyle takip ederken konuyla ilgili yeni haberler de yaşanıyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, bedelli askerlik bekleyen vatandaşlara ilk net haberi vermişti. O tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti....

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