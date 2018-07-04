Son dakika haber: Bedelli askerlik tarihi belli oldu mu? Bedelli askerlik yaşı ve ücreti ne kadar olacak... İşte milyonlarca vatandaş ve genç yetkililerden gelecek bu son dakika bilgilerini merak ediyor. Bedelli askerlik konusu 24 Haziran seçimleri öncesi sıkça konuşulmaya başlanmıştı... Seçimden sorna netleşmeye başlayan bedelli askerlik ile ilgili vatandaşlar gelecek son dakika haberlerini bekliyor. Ankara kulislerindeki haberleri ilgiyle takip ederken konuyla ilgili yeni haberler de yaşanıyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, bedelli askerlik bekleyen vatandaşlara ilk net haberi vermişti. O tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti....