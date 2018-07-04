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’de dönemi başladı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
TİM’de İsmail Gülle dönemi başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin () 25. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen , görevi 'den devraldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan İsmail Gülle, ihracatçıların karşılaştığı sorunları bildiklerini belirterek, "Bu yükü tek başına değil ihracatçılarla beraber taşımak üzere devraldım. Hepiniz bu işi en iyi bilensiniz. Bu ülkenin kişi başı geliri artacak, zenginleşecek ve yeni rekorlar kıracaksak bunu ihracatçılar yapacak. TİM'i yeni sisteme uygun hale getirip, değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Biz makamı küçültecek, hizmeti büyüteceğiz" dedi.
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TİM’de İsmail Gülle dönemi başladı
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