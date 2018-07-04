TİM’de İsmail Gülle dönemi başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM
) 25. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen İsmail Gülle
, görevi Mehmet Büyükekşi
'den devraldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan İsmail Gülle, ihracatçıların karşılaştığı sorunları bildiklerini belirterek, "Bu yükü tek başına değil ihracatçılarla beraber taşımak üzere devraldım. Hepiniz bu işi en iyi bilensiniz. Bu ülkenin kişi başı geliri artacak, zenginleşecek ve yeni rekorlar kıracaksak bunu ihracatçılar yapacak. TİM'i yeni sisteme uygun hale getirip, değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Biz makamı küçültecek, hizmeti büyüteceğiz" dedi.