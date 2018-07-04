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'den 'daki çalışanlarına konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından, 'nın Serik ilçesinde çalışanları için yapılacak konutların ilk etabının inşaatı başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:59
TOKİ'den Antalya'daki turizm çalışanlarına konut
Antalyalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik'in Kocayatak Mahallesi'nde tarafından çalışanlarına tahsis edilecek konutların temelleri atıldı.

Toplamda 2 bin 200 konutun yer alacağı TOKİ konut inşaatlarında ilk etap olarak 583 konutun inşaatı bitirilecek. Konutların tamamlanmasıyla bölgede yeni bir mahalle oluşacak. Konut dışında proje çerçevesinde cami, sağlık birimleri, kafeler, kültür merkezi, eğitim merkezi, ofisler, dükkanlar ve park alanları da olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı , 5-6 ay içinde turizm çalışanlarının kuralarını çekerek konutlarını teslim alacağını belirterek, "Böylelikle Serik'te, Belek'te, Kadriye'de, Boğazkent'te turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz en ucuz taksitlerle ev sahibi olacak." açıklamasında bulundu.

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TOKİ'den Antalya'daki turizm çalışanlarına konut
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