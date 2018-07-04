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Trump, DTÖ’yü tehdit etti

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Trump, DTÖ’yü tehdit etti
ABD Başkanı 'tan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) konusunda örtülü tehdit geldi. Trump, "ABD, WTO karşısında çok dezavantajlı durumda. Şu anda bir şey yapmayı düşünmüyoruz ama eğer bize iyi davranmazlarsa biz de bir şeyler yapacağız" dedi ancak ayrıntıya girmedi. Sözcüsü Sarah Sanders daha sonra bir açıklama yaparak, Trump'ın II. Dünya Savaşı sonrası kurulan ticaret sisteminin temeli olan DTÖ'den çıkmaya değil, küresel ticaretin sorunlarının giderilmesine önem verdiğini söyledi. Bu açıklamadan birkaç saat önce Avrupa Birliği (AB) ABD'nin otomotiv ürünlerine getireceği gümrük vergilerinin kendi motorlu araç üretimine zarar vereceğini ve AB'nin de misillemeye gideceğini açıklamıştı. Trump dün Beyaz Saray'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında gazetecilere, "DTÖ ABD'ye çok çok kötü davrandı. Umarım bu adeti değiştirirler" dedi.
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Trump, DTÖ’yü tehdit etti
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