Türkiye’deki araç sayısı 23 milyona yaklaştı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, motorlu kara taşıtları üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki trafiğe kayıtlı toplam araç sayısının 22 milyon 645 bin 85'e ulaştığı görüldü. Sadece Mayıs ayında trafiğe kayıt yaptıran taşıt sayısı 100 bin 403 olurken, bu rakam içerisinde otomobilin yüzde 55,5 ile bu listenin ilk sırasında yer aldığı saptandı. Otomobili sırasıyla, yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile de traktör takip etti.

RENKTE BEYAZ, YAKITTA LPG

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, taşıt ve otomobillerle ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, 2018 yılı içerisinde otomobil ve taşıtlarla ilgili yazılı basında 74 bin 283 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber adetleri incelendiğinde ise en çok konuşulan başlıkların akaryakıt ve vergi fiyatları olduğu görüldü.Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türleri incelendiğinde ise; 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin yüzde 38,1'inin LPG, yüzde 36'sının dizel, yüzde 25,5'inin ise benzin yakıtlı olduğu saptandı. Bunun yanı sıra Ocak ve Mayıs döneminde 276 bin 948 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, yüzde 56,8'inin beyaz, yüzde 20,9'unun gri ve yüzde 7,6'sının siyah yüzde 5,3'ünün de kırmızı olduğu görüldü.



Mayıs ayında devri yapılan toplam taşıt sayısı 672 bin 53 olarak belirlenirken, bu rakam içerisinde yüzde 70,3 ile otomobilin ilk sırada yer aldığı tespit edildi. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile de traktör izledi.Devri yapılan diğer taşıtlar ise yüzde 4,9'la minibüs, kamyon, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar olarak belirlendi.

