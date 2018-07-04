Vatandaşa Tek Kapı’dan yüz yüze hizmet

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yeni dönem
e girerken vatandaşa hizmette de yeni dönemin kapısı aralandı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerini e-devlet
uygulamasına aktarırken, özellikle yaşlı, engelli ve internete erişimi olmayan kişilerin bu hizmetten yararlanamadığı düşünülerek hizmetler artık e-devlet'in yanı sıra Tek Kapı
ofislerinden de verilecek. PİLOT BÖLGE ANKARA
Tek Kapı uygulaması kapsamında kurulacak Hizmet Entegrasyon Ofisleri
'nde vatandaşlara tüm hizmetler görevli memurlar tarafından yüz yüze verilecek. Pilot olarak Ankara
'da başlayacak olan uygulama kısa sürede 81 ile yayılacak. E-devlet'in kullanıcı sayısı 40 milyona yaklaşırken e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetler de her geçen gün artıyor. Bu kapsamda bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşların, ilk olarak Ankara'da kurulacak Hizmet Entegrasyon Ofisleri ile işleri kolaylaştırılacak. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri e-devletin yaygınlaşması neticesinde bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşlara ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçladıklarını belirterek, bu insanların direkt olarak merkezlere gelerek ofislerde hizmet sunan kişilerden yüzyüze hizmet alacaklarını anlattı. Şu anda birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait belgelere e-devlet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilirken, kurulacak olan Hizmet Entegrasyon Ofisleri'nde de vatandaştan belge karşılığı hiçbir ücret talep edilemeyecek. 81 İLDE OFİSLER KURULACAK
İLK
olarak bu yıl Ankara'da başlayacak olan proje kapsamında önümüzdeki süreçte 81 ilde ofisler kurulacak. Ofislerin genellikle belediye binaları içi ya da yakın çevresine kurulması planlanırken buralarda kurumlardan görevliler de olacağı gibi yeni 100'lerce kişi de istihdam edilecek.