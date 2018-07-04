Zam şampiyonu kuru soğan

Seçımden 15 gün önce, stokçuların manipülatif operasyonu sonucu başlayan fiyat artışları ile gündeme oturan patates ve soğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK
) dün açıkladığı enflasyon rakamlarına da damga vurdu. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 2.61 artarken, yıllık enflasyon da yüzde 15.39'a yükseldi. Tüketici Fiyat Endeks
i'nde yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 5.98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğan
da oldu. Kuru soğanı yüzde 63.34 ile patates izledi. DÜŞÜŞ BAŞLADI
Öte yandan hasadın başlaması ve hükümetin ithalat kararı patates fiyatlarında düşüşü başlattı. Patatesin kilogram fiyatı son bir haftada marketlerde ortalama 4.54 liradan 3.69 liraya, toptancı hallerinde 3.14 liradan 2.46 liraya düştü. Kuru soğanın ortalama kilogram fiyatı da 4.35 liradan 3.50'a indi.