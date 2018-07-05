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? Dolar ve bugün ne kadar? (5 Temmuz 2018 Güncel dolar - euro fiyatları)

Önceki gün açıklanan enflasyon verileri sonrasında, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan soru, ? şeklindeki soru oldu. İlgilileri ve yatırımcılar hakkında araştırmalar yaparken güncel dolar ve euro fiyatları konusunu da merakla araştırıyorlar. Peki, 5 Temmuz 2018 bugün güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Döviz kuru ne kadar oldu? İşte güncel dolar ve euro fiyatları...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:23
Dolar kaç TL? Dolar ve döviz kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2018 Güncel dolar - euro fiyatları)

Ekonomideki gidişatı merak eden vatandaşlar, na yönelik araştırmalar yaparken dolar ve euronun hareketliliğini de yakından izliyor. ? sorusunu soran yurttaşlar, güncel doar ve euro fiyatlarını merak ediyor. Peki serbest piyasada dolar ve euro ne kadar oldu? 5 Temmuz 2018 güncel nı sizler için derledik.

DOLAR KAÇ TL?

Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile başlayan yükselişini dün 4,7230'da sonlandıran dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 4,6662'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda /TL yüzde 0,6 artışla 5,4730'dan, /TL de yüzde 0,2 primle 6,1940'tan işlem görüyor.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın, para birimini ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuandaki değerlenmenin kısa sürdüğünü ve bugün dolar karşısında yüzde 0,2 gerilediğine dikkati çekerek, yuanın seyrinin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin yönü üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasa beklentilerinden daha şahin olabileceğine ilişkin haber ve raporların etkisiyle avronun, TL karşısında değerlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD'de yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesinde bugünkü ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağına değinerek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55'in destek, 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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