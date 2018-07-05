Emekliye en az bin 713 lira

12 Milyonu
aşkın emekli merakla beklediği Temmuz zam
mını öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) açıkladığı enflasyon
verileri, hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, hem de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17
çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3.5'luk
zam oranı yüzde 5.17'lik
enflasyon farkıyla büyüdü. SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinin Temmuz zammını 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirledi. Yüzde 9.17 zam rakamı son 10 yılın en yüksek zammı olarak kayda geçti. Rekor değerdeki zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarında 143 lira 93 kuruş
artış oldu. Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş
arttı. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükseldi. Bağ- Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamla 90 lira 68 kuruş arttı. Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş oldu. 2000 öncesi emekli olan SSK'lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa
çıktı. Maaşında 143 lira 93 kuruşluk
artış yaşandı. ÇİFTE ARTIŞ
Temmuz zammı ile birlikte emeklilere maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında verilen ek ödemeler de arttı. Emeklinin maaşında çifte artış yaşandı
Emeklilerın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamları ile ek ödemeleri de artıyor. Vergi iadesi yerine emeklilere, her ay maaşıyla birlikte verilen ek ödemeler de zamlarla yükseliyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5
, üstündeki maaşlarda ise yüzde 4
oranında ek ödeme veriliyor. Örneğin; Haziran itibarıyla 2 bin lira
taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek
ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 Temmuz zammı ile birlikte 2 bin 183 lira 40 kuruşa
yükseldi. Maaşının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesi ise 87 lira 34 kuruşa
çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 270 lira 74 kuruşa
yükseldi. Haziran'da 2 bin 500 lira net maaş alan kişinin aylığı ise zamla 2 bin 729 lira 25 kuruşa
, ek ödemesi de 109 lira 17 kuruşa
çıktı. Ele geçen maaşı ise 2 bin 838 lira 42 kuruşa yükseldi. Net maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten görülebiliyor. NASIL HESAPLANIYOR? SSK
ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim
kadar oluyor. Aralık
ile Haziran endeksleri arasındaki değişim yüzde 9.17
. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine zam
olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına
ayrıca yüzde 4 ek ödeme
ekleniyor. Memurlar ve
emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 3.5 zam
alacak. 6 aylık enflasyon Ocak 2018'de aldıkları
yüzde 4 zamdan yüksek çıktığı için aradaki yüzde 5.17
'lik fark da zamlarına ekleniyor.