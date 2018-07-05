Limak’tan turizme 600 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'de geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden çıkan istikrar kararının ardından iş dünyası da yatırımlar için düğmeye bastı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Limak, turizm
alanındaki son yatırımını Kıbrıs'a yaptı. Antalya
, İstanbul ve Yalova'da 7 otel ve 6 bin yatakla hizmet veren grup, 8'inci otelini 200 milyon dolarlık yatırımla Kıbrıs'ın Bafra Bölgesi'nde hizmete açtı. Bu yatırımıyla yatak kapasitesini 7 bine çıkaran grup, 5 yılda toplam yatak kapasitesini 10 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Turizm alanındaki yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, Adana-Mersin arasındaki Kazanlı Bölgesi'nde toplam bin yataklı iki otel ve bir golf sahası yapacaklarını söyledi. Makedonya Üsküp'te de, içinde AVM, rezidans ve otel olan kompleks bir yatırıma başlayacaklarını aktaran Özdemir, "Bu yatırımın toplam tutarı 250 milyon euroyu (290 milyon dolar) bulacak. Kazanlı'ya da golf tesisi ve otel için de 300 milyon dolar yatırım yapacağız. Yatırımları 5 yılda tamamlamayı planlıyoruz" dedi. YÜZDE 25'İ ÖZ SERMAYE
Yatırımların yüzde 25'inin öz sermayeyle yapılacağını aktaran Özdemir, "Mersin için Türk bankalarıyla, Makedonya için uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz" diye konuştu. Özdemir, Fransa Nice'de otel satın almak için görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti. "İstanbul'da da Yeni Havalimanı projesi kapsamında bir şehir oteli yatırımı planlıyoruz" diyen Özdemir, "Diğer alanlarda ne kadar büyürüz bilmiyorum ancak turizmin 5 yılda grup içindeki payı yüzde 15-20 arasında olacak" ifadelerini kullandı. Limak Cyprus Deluxe Hotel'de 698 oda, 650 personelle hizmet verdiklerini belirten Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, otelin yeni açılmasına rağmen yüzde 80 dolulukla hizmet verdiğini söyledi. TÜRK TARAFINDA BİTTİ YUNANLAR YAVAŞ KALDI
TANAP'la
ilgili bilgi veren Özdemir, "Eskişehir'e kadar olan kısmı tamamladık. Kalan bölümü de çok hızlı bitireceğiz. Asıl sıkıntı Yunanistan tarafında. Söz verdikleri tarihe yetiştiremeyecekler gibi görünüyor. Biz Yunanistan'a teklif vermiştik ancak türlü bahanelerle reddedildi. Türkler alsaydı işi çok daha hızlı tamamlardı" diye konuştu. BÜROKRASİ BİTECEK EKONOMİ GÜÇLENECEK
Başkanlık
sistemiyle ilgili de görüş veren Özdemir, "Türkiye dünyaya örnek olacak bir demokrasi dersi verdi. Sonuç istikrardan yana oldu. Şimdi hem Türk yatırımcılar hem de uluslararası para piyasalarının gözü açıklanacak olan kabinede. Başkanlık sistemiyle ekonominin güçleneceğini ve bürokratik vesayete takılmadan sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.