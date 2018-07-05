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Migros Haziran'da 47 mağazayı hizmete açtı

'nin en büyük zincir mağazalarından Migros, Haziran ayı içinde, 29'u Migros, 17'si ve bir tanesi de 5M formatında olmak üzere, toplam 47 mağazasını hizmete açtı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:56
Migros Haziran'da 47 mağazayı hizmete açtı

'nin en büyük zincir mağazalarından Migros, Haziran ayı içinde, 29'u Migros, 17'si ve bir tanesi de 5M formatında olmak üzere, toplam 47 mağazasını hizmete açtı.

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibariyle şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 161 mağazası dahil, yurtiçinde 1,970 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2 bin 11 düzeyine yükseldi. Şirketin 2017 sonunda, 1,858 adeti yurtiçi olmak üzere toplam 1,897 düzeyindeydi.

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Migros Haziran'da 47 mağazayı hizmete açtı
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