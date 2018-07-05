HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Canikli: Türkiye 4 korvet ihalesini aldı

Bakan Canikli: 4 korvet ihalesini aldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Pakistan'daki korvet ihalesini 'nin kazanmasına ilişkin, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:20
Bakan Canikli: Türkiye 4 korvet ihalesini aldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi olarak biz aldık." dedi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ GÜN"

İhaleyi Türkiye'nin kazanması ilişkin, "Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün." dedi.

"BİR SEFERDE EN YÜKSEK RAKAMLI İHRACAT"

Canikli ihale hakkında, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." diye konuştu.

Geçen yıl Mayıs ayında Türkiye ile Pakistanlı savunma sanayi şirketleri arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için iyi niyet anlaşması imzalanmış, nihai anlaşmanın geçen yıl Haziran'da imzalanacağı duyurulmuştu. Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında faaliyet gösteriyor.

Aselsan ve Konya Savunma Sanayii AŞ ortaklığında! Savunma Sanayii'nin göz bebekleri Konya'da üretilecek...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Canikli: Türkiye 4 korvet ihalesini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN