Bakan Canikli: Türkiye 4 korvet ihalesini aldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık." dedi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ GÜN"

İhaleyi Türkiye'nin kazanması ilişkin, "Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün." dedi.

"BİR SEFERDE EN YÜKSEK RAKAMLI İHRACAT"

Canikli ihale hakkında, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." diye konuştu.

Geçen yıl Mayıs ayında Türkiye ile Pakistanlı savunma sanayi şirketleri arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için iyi niyet anlaşması imzalanmış, nihai anlaşmanın geçen yıl Haziran'da imzalanacağı duyurulmuştu. Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında faaliyet gösteriyor.