Teminat mektupları elektronik ortamda

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Eximbank, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hazırlanan Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nun (ETMP) muhatap sıfatıyla ilk kullanıcısı olurken, elektronik ortamda ilk teminat mektubu veren banka da Vakıfbank oldu. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın katılımıyla Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nun başlatılması ve pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi için protokol imzalandı. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, gelecek dönemde TCMB ile Türk Eximbank arasındaki işlemlerin de tamamen elektronik ortamda yapılabileceğinin müjdesini verdi. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, elektronik ortamın birçok açıdan önemli olduğunu söyledi.