Turizm ihracat olarak görülmeli

TÜRSAB'ın yönetim kurulu toplantısına katılan Kültür ve Turizm
Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'in ilk 5 ayında tüm yılların rekorlarının kırıldığını belirterek, "2018'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarı revize etmek durumunda kaldık. 2023'te de 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir seviyesine ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi. Çinlilerin Türkiye'ye büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları anlattı: "Turizm yüzde 100 yerli olma özelliği taşıyor. Her turiste yapılan hizmet ihracat
olarak görülmeli."