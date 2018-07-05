Turizm ihracat olarak görülmeli

TÜRSAB'IN yönetim kurulu toplantısına katılan Kültür ve Turizm
Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'in ilk 5 ayında tüm yılların rekorlarının kırıldığını belirterek, "2018'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarı revize etmek durumunda kaldık. 2023'te de 60 milyon turist
, 60 milyar dolar gelir seviyesine ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi. Çinlilerin Türkiye
'ye büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları anlattı: "Turizm yüzde 100 yerli olma özelliği taşıyor. Her turiste yapılan hizmet ihracat
olarak görülmeli."