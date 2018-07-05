Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi oldu

DOYUMSUZ BİR MANZARA SUNUYOR

Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan "Şahinkaya Kanyonu", tabii güzelliği ile insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor. İlçeye 13 km uzaklıkta olan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı'nın en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki kanyon, Kızılırmak'ın turkuaz rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor. Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu çevre 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edildi ve halihazırda bölgeye günübirlik geziler yapılıyor.