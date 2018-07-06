6 Temmuz bugün altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - İşte güncel altın fiyatları

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğün sezonu da açıldı. Vatandaşların internet üzerinden en çok arattıkları konuların başında altın fiyatları ne kadar? sorusu geliyor. Her kesimden her vatandaşın merak içinde arattığı altın fiyatları ile ilgili tüm detaylı bilgileri yine Sabah.com.tr olarak sizlere sunmaya devam ediyoruz. 6 Temmuz Cuma güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 185 TL
Satış 186 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 301 TL
Satış 304 TL