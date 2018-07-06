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6 bugün altın fiyaarı! Çeyrek ve ne kadar oldu? - İşte güncel altın fiyatları

6 bugün altın fiyaarı kaç TL oldu? Yaz ayının gelmesi ile birlikte düğünlerin artması sonucunda vatandaşın en çok arattığı konuların başında altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu geliyor. Yatırımcıdan birikimcisine her kesimden her vatandaşın merak içinde arattığı altın fiyatları ile ilgili son bilgileri yine Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için paylaşıyoruz. Peki Güncel altın fiyatları ne kadar? ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 6.7.2018 08:22
6 Temmuz bugün altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - İşte güncel altın fiyatları

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğün sezonu da açıldı. Vatandaşların internet üzerinden en çok arattıkları konuların başında altın fiyaarı ne kadar? sorusu geliyor. Her kesimden her vatandaşın merak içinde arattığı altın fiyatları ile ilgili tüm detaylı bilgileri yine Sabah.com.tr olarak sizlere sunmaya devam ediyoruz. 6 Cuma güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 185 TL

Satış 186 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 301 TL

Satış 304 TL

piyasalar
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6 Temmuz bugün altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - İşte güncel altın fiyatları
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