Akıllı şehirleri girişimler oluşturacak

Türkıye'de girişim ekosistemine destek veren kurumlar, her alanda çözümler üretiyor. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Türkiye
'nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu yarışmada bu yıl ilk 10'a kalan Startup'lara "StartUP Boost" adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden "Sosyal Fayda", "Teknoloji" ve "Tema" olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 3 startup'a ise toplam 150 bin TL olmak üzere 50'şer bin TL para ödülü verildi. Yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün, İş Geliştirme Direktörü Didem Daphne Özensel, AR-GE Merkezi Direktörü Mustafa Üstertuna ve Mercedes-Benz Türk CIO'su Gökçe Bezmez'den aldı.