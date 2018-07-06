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Akıllı şehirleri girişimler oluşturacak

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Akıllı şehirleri girişimler oluşturacak
Türkıye'de girişim ekosistemine destek veren kurumlar, her alanda çözümler üretiyor. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. 'nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu yarışmada bu yıl ilk 10'a kalan Startup'lara "StartUP Boost" adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden "Sosyal Fayda", "Teknoloji" ve "Tema" olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 3 startup'a ise toplam 150 bin TL olmak üzere 50'şer bin TL para ödülü verildi. Yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün, İş Geliştirme Direktörü Didem Daphne Özensel, AR-GE Merkezi Direktörü Mustafa Üstertuna ve Mercedes-Benz Türk CIO'su Gökçe Bezmez'den aldı.
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