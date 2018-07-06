Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı. Bu sabah ise altının gramı 186 liranın üzerinde dengelendi. Bir çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? sorusunun cevabı haberimizin detayında.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.245 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise 1.255-1.260 dolar bandındaki yatay seyrini devam ettiriyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'nin Çin mallarına ek vergiler uygulamaya başlamasının ardından Çin'den gelecek haber ve açıklamaların takip edildiğini belirterek, bugün ayrıca ABD'nin istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün ticaret savaşlarının fiilen başladığını dile getiren Memiş, "Dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, kademeli faiz artışını ve ticaret savaşı risklerinin yükseldiğini doğrulamış oldu." dedi.

Memiş, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamalar ile ABD'nin istihdam raporunun bugün altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olabileceğine dikkati çekerek, altının ons fiyatında 1.251 doların destek, 1.259 doların direnç konumuna geldiğini, altının gram fiyatında ise 180 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.