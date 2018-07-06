ANFAŞ sektörün kalbinde

Antalya
'yı fuar
lar ve kongreler kenti yapma hedefleriyle 24 yıldır ulusal ve uluslararası organizasyonları hayata geçiren Antalya
Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ
) yenilenen fuarlarıyla yoluna tam gaz devam ediyor. TÜRKİYE VE ANTALYA İÇİN
ANFAŞ Yönetimi olarak göreve geldikleri günden beri uluslararası arenada en büyük fuar şirketleri arasında yer alabilmek için çalışmaya başladıklarını ifade eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı
, "Bu yıl fuar merkezimizde 17 fuarı hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, Antalya ve Türkiye ticaretini artıracak yeni projelerle bu rakamı daha yukarı taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu. MARKA FUARLAR
ANFAŞ'ın otel ekipmanları ve gıda sektörünü bir araya getiren dev fuarları hakkında konuşan Bıdı, fuarlarda köklü değişikliklerin hayata geçtiğini ifade etti. Ali Bıdı, "30. Hotel Equipment- Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26. Food Product- Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'mızda bu yıl köklü değişiklikleri hayata geçiriyoruz. Antalya'nın markası haline gelen fuarlarımız, yenilenen yüzüyle sektörün devlerini 16-19 Ocak 2019'da Antalya Expo Center'da bir araya getirecek" dedi. Hotel Equipment ve Food Product ise 81 il ve 20'nin üzerinde ülkeden katılımcıyı ağırlayacak.