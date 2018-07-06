Hayaller gerçek oldu

Antalya
Serbest Bölge'nin mevcut alanının genişletilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar üzerine ASBAŞ Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla 656 bin metrekare alanı olan Serbest Bölge'ye Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait 126 bin metrekarelik alanın daha dahil edilmesinin ardından, ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yönetim kurulu adına açıklamada bulundu. YENİ ALAN KAZANDI
İşletmesi Antalya
Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından yapılan Antalya Serbest Bölgesi'nde 31'i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 95 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydeden Türel, "Toplam 656 bin 125 metrekare büyüklüğe sahip serbest bölgemizin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması neticesinde genişleme ihtiyacı ortaya çıktı ve yoğun çalışmalar sayesinde sınırımıza bitişik 126 bin 356 metrekare alanın bölgemize dahil edilmesiyle yatırımcılara yeni üretim sahaları kazandırıldı" dedi. ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Türel, Antalya Serbest Bölgesi'nin genişlemesi sürecinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk ve ASBAŞ yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.