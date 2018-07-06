Pakistan’a 4 korvet satışına imza atıldı

Pakistan
ve Türkiye, 4 Milgem korvetinin satışına ilişkin anlaşma imzaladı. 2015'te başlayan görüşmeler sonucunda ilk alım talebi 2017'de yapılan korvetlerle ilgili satış görüşmeleri 12 gün sürdü. Pakistan'ın alacağı korvetlerden 2'si İstanbul Tersanesi'nde diğer 2'si ise Karaçi'de inşa edilecek. İlk etapta İstanbul ve Karaçi'de inşa edilecek birer korvet 2023'te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024'te envantere girecek. Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek. 99.56 metre uzunluğunda ve 14,42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek. Karadağ'da bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bu bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır" dedi.