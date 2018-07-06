Savaşta ilk salvo

ABD
ile Çin
arasında başlayan ve tüm dünyaya yayılan ticaret savaşında ilk salvo dün gece ABD tarafından yapıldı. ABD dün saatler 24.00'ü gösterdiğinde 800'den fazla ürüne yüzde 25'lik vergi uygulamaya başladı. Bu hamlenin hemen ardından Çin tarafından da misilleme açıklamaları geldi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fing, "Çin ticaret savaşında asla ilk ateş eden taraf olmayacak. Ancak ABD, vergi tedbirleri aldığı takdirde Çin de kendi ülkesinin çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur olacak" dedi.
ABD'nin Çin'e uygulayacağı 34 milyar dolar tutarındaki gümrük tarifelerini devreye alınca Çin'in atacağı adım da merakla bekleniyor. MİSİLLEME OLURSA 450 MİLYAR $
Çünkü bu adıma karşılık ABD Başkanı Donald Trump
'ın tüm planını devreye sokarak toplamda 450 milyar dolarlık bir gümrük duvarı örme ihtimali var. 2 trilyon dolar maliyeti olduğu hesaplanan ticaret savaşı ile ilgili dün İngiltere
'den de bir çıkış geldi. İNGİLTERE: KAYBEDEN ABD OLUR
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "ABD'nin açtığı ticaret savaşı en çok kendi ekonomisine zarar verecek. ABD'nin büyümesini yüzde 5 potansiyelde düşürme ihtimali var" dedi. Carney, ilave tedbirler alınırsa bunun zararının da çok çok daha fazla olacağını vurguladı. SAVAŞIN BİR KAZANANI YOK ÇİN'İN BÜYÜMESİ ENGELLENEMEZ
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Bu savaşın bir kazananı olmayacağını zaten belirtiyoruz. Küresel ticaret savaşı sadece bu ülkelere değil, aynı zamanda tedarik zincirleri üzerinden birçok ülkeyi vuracak ve en çok ihracatla büyüyen ekonomiler bu işten kötü etkilenecek. Avrupa Birliği ile ABD arasında da otomotiv krizinin büyümekte olduğunu ve belirtildiği gibi 300 milyar dolarlık bir tarife ihtimali olduğunu düşünecek olursak, açılacak her yeni fasıl küresel ticaret hacminin ve doğal olarak küresel büyümenin daha çok yavaşlaması anlamına gelecektir" yorumunu yaptı. ÇİN'İN BÜYÜMESİ ENGELLENEMEZ
Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'da yayımlanan bir başyazıda Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşılık vermeye hazır olduğu mesajı verildi. "Washington, Çin'in büyümesini ticaret savaşıyla zapturapt altına alamaz" başlıklı yazıda "Çin, ABD ile ticaret savaşına girmek istemiyor. Ticaret konusundaki görüş farklılıkları zamanla çözülebilir. Fakat Trump yönetimi, Çin'in yüksek teknoloji geliştirmesini engellemek ve teknoloji sektörünü marjinalleştirmek istiyorsa o zaman işler değişir. ABD Çin ile çatışmak istiyorsa kendi bilir" ifadeleri yer aldı.