Son Dakika: Bağımsız yerli bir derecelendirme kuruluşu geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yerli derecelendirme kuruluşu ile ilglili düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Akben, "Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek. Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ülke ihtiyaçlarını ve dinamiklerinin bilincinde güçlü, piyasa kabul edilirliği yüksek, bağımsız yerel bir kuruluşun kurulması yönünde uzun zamandan beri uğraş ve çabaları olduğunu anlatan Akben, artık bu çalışmaları sonlandırdıklarını ifade etti.

Akben, mevzuat açısından tüzel kişilerin de dahil olabileceği şekilde güçlü ve çeşitlendirilmiş ortaklık yapısına sahip bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açacak düzenlemeleri yaptıklarını ve mevzuatı belirlediklerini aktararak, "Dün de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve ilgili bankalarla bir toplantı yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek." diye konuştu.

Söz konusu derecelendirme kuruluşunun veya kuruluşlarının kuruluşunda kendilerinin yer almayacağını belirten Akben, şunları kaydetti:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben

ARTIK KURULUŞ AŞAMASINA GEÇİLDİ

"Biz sadece kredi derecelendirme kuruluşunun kurulmasının önündeki engelleri kaldırdık, düzenlemeleri yaptık ve mevzuatı belirledik. Artık kuruluş aşamasına geçildi. Bizim belirlediğimiz yönetmelik ve şartlara uygun olanlar derecelendirme kuruluşunu kuracak. Kurulacak herhangi bir yerel derecelendirme kuruluşuna bankalar, özel kuruluşlar ve birçok yabancı kuruluş çıkar çatışmasını oluşturmamak kaydıyla ve bağımsızlığı etkilemeyecek ortaklık payları ile ortak olabilir. Şu anda TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Geçenlerde bazı bölgesel ve uluslararası yabancı derecelendirme kuruluşları da ortak olmak istedikleri yönünde taleplerde ve bilgi alma isteğinde bulunmuştu. Bunun yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz. Burada mühim olan şirketin Türkiye'de kuruluyor ve yerel dinamikleri olması."

Akben, ülkemizin finansal piyasalarının ve özellikle bankacılık sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak yerel bir derecelendirme kuruluşunun en kısa zamanda kurulmasını istediklerini vurgulayarak, "TBB tarafında da çalışmalar yapıldı. Onlar da bu konudaki alt yapıyı düzenlediler. Artık bundan sonra ortakları kim olacak, hangi bankalar veya özel şirketler ortak olabilecek kısmı TBB koordinasyonunda yürütülecek." ifadelerini kullandı.

"BU KURULUŞUN BAĞIMSIZLIĞI ÖNEMLİ"

Akben, bugün yürürlüğe giren derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinin bağımsızlık bölümünde düzenlemeler yapıldığını anımsattı.

Kurulacak yerel derecelendirme kuruluşu içerisindeki ortaklarda, tarafsızlığı gölgeleyecek veya ortaklık yapısı içerisinde müşterilerine farklı muamele gösterecek anlayışın olmaması gerektiğini belirten Akben, "Ondan dolayı hakim bir anlayışın olmamasını istedik ve bu düzenlemeyi yaptık. Yurt dışındaki kuruluşlar ne yapmış diye emsallerine baktık. Bu kuruluşun bağımsızlığı önemli. Vereceği notların da Türkiye'deki bütün bankalar ve kuruluşlar tarafından doğru olarak değerlendirilmesi önemli. " değerlendirmelerini yaptı.

Akben, derecelendirme kuruluşlarının en az üç yıllık tecrübeye sahip olması gerektiğine ilişkin de bir değişiklik yaptıklarını ifade ederek, "Şirketlerin verdiği notların kalitesi ve bu neticede oluşacak notların bir tarihi, geçmişi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, düzenleme ile Kurulca bu 3 yıllık süre derecelendirme kuruluşunun yeterli sayı ve yaygınlıkta derecelendirme yapmış olması şartına bağlı olarak daha da azaltılabilecek." diye konuştu.

BDDK'nın bugün yürürlüğe giren yönetmeliğinde, derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlığı, piyasalarda kabul görmesi, derecelendirme faaliyeti, yetkisinin sürekli olarak iptali ile kuruma ve risk merkezine bildirim hükümlerinde değişiklikleri içeriyor.