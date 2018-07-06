Turizmde muhteşem dönem

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmdeki gelişmeleri "Gerçekten muhteşem bir dönem. Kriz, enflasyon gibi faktörler bizi pek etkilemedi. Yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Turizmde çok güzel gelişmeler yaşanıyor" sözleriyle değerlendirdi.
TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem de bu yıl yabancı oteller zincirine bağlı 120 otelin daha açılacağını belirtti ve ekledi: "Bu oteller tamamlandığında yatak kapasitesi 3 bin 600 artacak." Türkiye
'nin en büyük pazarlarından Rusya
'da online rezervasyonlarda Türkiye birinci oldu. Rusya'da Moskova, St.Petersburg, Yekaterinburg, Samara, Kazan gibi büyük kentlerde turistik turlar için internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda yüzde 42 ile Türkiye birinci sırada yer aldı.