Çin’den ABD’ye misılleme

THE China Daily gazetesinin haberine göre ABD
'nin 34 milyar dolarlık hamlesine Çin
de yine 34 milyar dolarlık karşılık verecek. Çin hükümeti 545 ürüne vergi uygulayacak. Çin Başbakanı Li Keqiang, Bulgaristan'da yaptığı açıklamada "Bir ticaret savaşı kimseye yarar sağlamaz çünkü serbest ticareti ve küresel işbirliğini zedeler" dedi. Çin Ticaret Bakanlığı ise dün "Çin ilk kurşunu atmayacağına dair söz vermiş fakat ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını koruyacağını belirtmişti. Bu durumda bir misilleme zorunlu hâle gelmiştir" açıklaması yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hu Çunhua ise ürünler konusunda detay vermezken, Pekin yönetimi daha önce ABD'nin tarife artışı kararına karşılık olarak domuz eti, soya fasülyesi, elektrikli otomobil ve viski gibi ürünlere ilave gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.