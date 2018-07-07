Dönüşüme 6.7 milyar harcandı

2012'de
temelleri atılan ve 7 milyon binayı kapsayan kentsel dönüşüm projesi çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, proje kapsamında bu zamana kadar toplam 6 milyar 689 milyon lira harcandığını söyledi. Öztürk: "Çalışma dahilinde 4 milyonu aşkın vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alacak faaliyetleri başlattık. Uygulamanın gerçekleştirilmesine yönelik kira yardımı ve faiz desteğiyle proje ve kamulaştırma giderleri dahil tüm bedel, ilgili Belediye Başkanlıkları, TOKİ
, diğer paydaşlar ve vatandaşlarımıza aktarıldı" dedi.