Hintli patrondan 3 bin 500 işçisine Türkiye tatili

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Hintli işadamı Dilip S. Shanghvi'nin sahibi olduğu Sun Pharma
, 3 bin 500 çalışanını 11-18 Temmuz'da İstanbul tatili ile ödüllendirecek. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB
) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünyanın 28'inci, Hindistan
'ın ise en büyük ikinci ilaç firması olan Sun Pharma'nın, 3 bin 500 çalışanını, ödül olarak İstanbul'a tatile getireceğini bildirdi. Şirketin, 2015'te bu ödülünü verdiğini ancak o dönemde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Bağlıkaya, TÜRSAB olarak devreye girerek tatilin yapılmasını sağladıklarını söyledi. Bağlıkaya, "Tatil için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdılar. Çalışanlarının harcaması için de 1 milyon dolar dağıtacağını biliyoruz" dedi. Bağlıkaya, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 350 kişinin, 20 farklı ülkeden geleceğini belirterek, "İstanbul'un en lüks 10 otelinin de bulunduğu çok sayıda otelde yer ayırtıldı" dedi.