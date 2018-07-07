İstihdamda 2 yıllık teşvik hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "artı 2 istihdam
" çağrısı teşviklerle desteklenmeye devam ediyor. İşverenlerin işe aldıkları ilave çalışan için bir yıl yararlanacağı gelir vergisi stopajı teşvikinin ayrıntıları netleşti. Maliye'nin tebliğine göre, özel sektöre 1 Ocak 2018 itibarıyla 2020 sonuna kadar işe alınan için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacak. Bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlarla engelli sigortalılar için 18 ay olacak. Gelir vergisi stopajından yararlanılması için sigortalının İŞ-KUR'a kayıtlı işsiz olma zorunluluğu bulunuyor. Gerek eski çalışanların gerekse ilave istihdam edilenlerin 31 Aralık 2020'den önce işten çıkarılması durumunda, vergi tutarının tespitinde ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınacak.