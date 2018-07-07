Kamu kurumlarında sıfır atık seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Haziran 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi meyvelerini vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi'nde elde edilen çarpıcı rakamları Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı. Sadece bakanlık binasında 13 ayda hayata geçirilen geri dönüşüm
ile 102 ton kağıt ve kartonun tekrar kullanıma kazandırıldığını belirten Bakan Özhaseki, bu sayede bin 734 ağacın kesiminin önlendiğine dikkat çekti. KAMU KURUMLARINA YAYILACAK
Kademeli olarak tüm kamu kurumlarında hayata geçirilmesi amaçlanan proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ardından TBMM, Başbakanlık ve TRT'de de uygulanmaya konuldu. Farklı şehirlerde Sıfır Atık'ın koordinasyonunu yapacak olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri de kendi hizmet binaları içinde proje kapsamında hazırlanan geri dönüşüm kumbaralarını kullanıma açtı.
Geride bırakılan dönem içerisinde okul yöneticileri, alışveriş merkezi yetkilileri gibi pek çok alandan temsilci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Sıfır Atık'ın uygulama şekline yönelik eğitim aldı. Bu yıl içerisinde yeni kamu kurumlarının da Sıfır Atık'a geçmesi beklenirken, proje havalimanları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi alanlarda da uygulanacak. HEM ÇEVRE HEM EKONOMİ KAZANDI
30 ton plastiğin geri dönüşümüyle 489 varil petrolün kullanımından tasarruf edildiğini dile getiren Özhaseki, bakanlık yerleşkesi içerisinde yer alan geri dönüşüm tesisinde 13 ayda 6 ton cam, 5.6 ton metal, 5.4 ton organik atık, 2 bin 610 litre bitkisel atık yağ ve 780 litre atık motor yağının tekrar kullanım amacıyla geri dönüşümlerinin sağlandığını açıkladı. Özhaseki, "Geri dönüşüm ile 19 bin 996 ton sera gazının salınımı önlenip, 2 bin 856 litre su ile 595 bin 267 kwh elektrik tasarrufu sağlandı" dedi.