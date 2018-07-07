HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu

14 bin yolcuyu ile buluşturdu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu
Türk Hava Yolları'nın () 2017'de pilot bölge olarak belirlenen Pakistan'da başlattığı, devamında Rusya ile kapsamını genişlettiği 'stopover' konaklama hizmeti, 'u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük ilgi gördü. Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul'u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu. THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uygulama ile yolculara, Türk misafirperverliğini gösterdiklerini ve aralarında Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmeti sunacaklarını söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN