THY 14 bin yolcuyu İstanbul ile buluşturdu

Türk Hava Yolları'nın (THY
) 2017'de pilot bölge olarak belirlenen Pakistan'da başlattığı, devamında Rusya ile kapsamını genişlettiği 'stopover' konaklama hizmeti, İstanbul
'u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük ilgi gördü. Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul'u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu. THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uygulama ile yolculara, Türk misafirperverliğini gösterdiklerini ve aralarında Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmeti sunacaklarını söyledi.