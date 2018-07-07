TT, Bilişim 500’ün yeniden lideri oldu

Türk Telekom
(TT), Türkiye'nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500
'ün 19. yılında da liderlik koltuğunu bırakmayıp satış gelirlerine göre '2017 Yılı İlk 500 bilişim Şirketi' sıralamasında ilk sırada yer aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom öte yandan Telekom Şirketi Kategori birincisi, İnternet Hizmeti Kategori birincisi ve Ankara Şirketleri Kategori birincisi, İletişim Şirketleri Kategori birincisi oldu. 2 BASAMAK YÜKSELDİ
Türk Telekom iştiraki İnnova da Bilişim 500'den ödülle dönen şirketler arasında yer aldı. İnnova, Yazılım kategorisinde Yılın İş Uygulamaları Kategori birincisi ödülünü aldı. İnnova, satış gelirlerine göre Türkiye'nin en büyük 500 bilişim firması sıralamasında bir önceki yıla göre 2 basamak daha yükselerek 25'inci sıraya çıktı. Şirket, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Bilişim 500'de İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi ödülünü de aldı. Türk Telekom ayrıca 2017 Yılı İlk 500 bilişim Şirketi sıralamasında yine ilk sırada yer alıp zirveyi bırakmadı.